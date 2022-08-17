اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:25 م
أكرم القصاص
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الجيش الجزائرى: ضبط 4 عناصر إرهابية و117 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:00 م
الجيش الجزائرى: ضبط 4 عناصر إرهابية و117 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الجزائري القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و117 مهاجرا غير شرعي، وضبط كميات من المواد المخدرة في عمليات نوعية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ،في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الجاري، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية؛ في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.


وبحسب البيان، تم ضبط 3 تجار مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 394 كيلوجراما.


وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.


الجزائر

الجيش الجزائرى

الإرهاب فى الجزائر

الهجرة غير الشرعية



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