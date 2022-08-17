اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجمعة القادم انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:15 م
الجمعة القادم انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تسجيل الطلاب - الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثانى- الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يغلق باب التسجيل لهذه الاختبارات الجمعة الموافق 19 /8/ 2022م، وذلك فى ضوء تعليمات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

 

 وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.

 

 


اختبار القدرات

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار الازهر



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يعلن دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:51 م

برنامج تدريبى لطلاب جامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:10 م

الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تكافل أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:44 ص

جامعة الأزهر تعلن عن حاجتها لـ311 معيدا من دفعة 2015 بكل التخصصات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:09 ص

رئيس جامعة الأزهر الأسبق: التكفير يمزق المجتمع المسلم ويغذى الفرقة والشحناء

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:58 ص

جامعة الأزهر تحذر الطلاب من الانسياق وراء الشائعات.. وتعلن: التحويلات لم تبدأ بعد

الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:06 م

جامعة الأزهر تستقبل الدكتور سلامة داود القائم بأعمال رئيس الجامعة

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:12 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة