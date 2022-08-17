الجزائر: بعض الحرائق كانت مفتعلة.. والطائرة المستأجرة لإطفاء الحرائق تعطلت قبل أيام

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الداخلية الجزائرية، إن الطائرة الروسية المستأجرة لإطفاء الحرائق تعطلت قبل أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الداخلية الجزائرية، أن بعض الحرائق كانت مفتعلة، متابعا: نحاول السيطرة على الحرائق لكن درجات الحرارة والرياح تصعب المهمة.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام جزائرية، الأربعاء، وفاة 26 شخصا نتيجة الحرائق فى ولايتى الطارف وسطيف.

دفعت قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بمروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.