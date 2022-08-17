البيت الأبيض: قانون خفض التضخم يعد أكبر التزام للحد من التغير المناخى بأمريكا

وذكر البيت الأبيض حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "من شأن هذا التشريع أن يحدث تغيرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية، مما يجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا في الولايات المتحدة".

ويأتي هذا بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار، والذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية‭ ‬وأيضا خفض أسعار الأدوية وذلك عقب إقراره (الكونجرس) يوم الجمعة الماضي (12 أغسطس) ، بعد أن أيده جميع الديمقراطيين (220 صوتًا)، وعارضه جميع الجمهوريين (207 أصوات).

وكان بايدن قد وصف هذا القانون بأنه "من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة"، مشددا على أن قانون خفض التضخم "يفي بالوعد الذي وعدت به واشنطن الشعب الأمريكي لعشرات الأعوام".

ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري، ويقول الديمقراطيون إن القانون يساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الفيدرالي.