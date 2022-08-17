البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حريق الغابات

بيشوى رمزى

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن عدد من الوفيات والمصابين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، عن دعم وتضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل، مؤكدا ثقته في السلطة الجزائرية في مكافحة و تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية؛ داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.