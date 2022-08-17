اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حريق الغابات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:00 م
البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حريق الغابات رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص التعازي وصادق المواساة  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن عدد من الوفيات والمصابين.
 
وأكد رئيس البرلمان العربي، عن دعم وتضامن البرلمان العربي  الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل، مؤكدا ثقته في السلطة الجزائرية في مكافحة و تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية؛ داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

البرلمان العربى

عادل العسومى

الجزائر

الحرائق فى الجزائر

الحكومة الجزائرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة