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البابا تواضروس: نشكر المسلمين والمسيحيين لجهودهم بحريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:52 م
البابا تواضروس: نشكر المسلمين والمسيحيين لجهودهم بحريق كنيسة أبو سيفين قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب إبراهيم حسان

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك إشاعات وأكاذيب كثيرة خرجت عقب حريق كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة، وهذا ترفضه الكنيسة جملة وتفصيلا، كما نرفض توجيه الاتهامات والتقصير من قبل الآخرين.
 
وأضاف البابا تواضروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجي القاضي: "نشكر كل الناس مسلمين ومسيحيين وكل الإمكانيات التي خففت من الألم عقب وقوعه، وكل فرد تواجد قام بدوره، وما حدث قضاء وقدر ونحن نؤمن بالله كلنا، ونحن البشر في إيد ربنا، وهو اللي بيدينا الحياة وهو اللي بيسمح بنهاية الحياة، ورغم ألم الحادث إلا أنه لا يجب أن نفقد إيماننا، لأن من راحوا في الحادث كانوا في وقت صلاة".
 
وأكمل البابا تواضروس: "كلفت لجنة اليوم لزيارة المصابين في المستشفيات وعبرنا عن مشاعرنا وتمنياتنا لهم بالشفاء وكل الأطباء قايمين بالواجب وخلال أيام يخرجوا ويتمم شفائهم على خير".
 
 
 

البابا تواضروس

وزارة الصحة

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حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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