الانتهاء من 65% من أعمال تطوير حلقة السمك بالإسكندرية ..صور

يعد مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية من أهم المشروعات التطويرية بالمخافظة، حيث يتم تطوير الحلقة لأول مرة فى تاريخها، منذ انشائها من 200 عام، ويهدف مشروع التطوير الى انشاء حلقة سمك بأحدث الوسائل التكنولوجية،لبيع و تصنيع منتجات الأسماك .

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تطوير حلقة الأسماك يأتي انطلاقاً من كونها أهم سوق تجاري للأسماك في نطاق الوجه البحري، ويأتي المشروع في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وفي ضوء توجيهات الدولة.

و قد بلغت نسبة الإنجاز فى هذا المشروع الكبير نحو 65% حتى الآن، مشيرا الى أنه في سبتمبر 2021 تم إطلاق إشارة بدء مشروع تطوير حلقة السمك بتكلفة مبدئية 230 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 20 شهر، وذلك في ضوء الدعم الكامل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المشروع الى إعادة إحياء المبنى التراثي لحلقة السمك بما يتماشى مع قيمته التاريخية والأثرية،إنشاء مبنى سوق حضاري متكامل يضم جراج بمسطح 3300 م2 ،تخصيص أماكن بيع الأسماك (بيع جملة وقطاعي)، ثلاجات ومخازن متطورة لحفظ الأسماك ،مطاعم بالأدوار العليا للمبنى مزودة بمطابخ خاصة ،عمل مصاعد خاصة لنقل الأسماك ومصاعد؛ لخدمة جمهور المطاعم