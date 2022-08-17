الأوقاف تعلن إنطلاق مجالس الإقراء على كبار العلماء الأسبوع المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق أول أربعة مجالس إقراء على كبار العلماء، الأسبوع المقبلأ، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أسماء المساجد والمحافظات التى سيتم عقد مجالس الإقراء بها على النحو التالى :

1. البقلى بأسيوط أسيوط تفسير

كتاب : (تفسير الإمام النسفي) أ.د/ محمد عبد المالك الأحد

2. السيد البدوى بطنطا الغربية فقه

كتاب : (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد) أ.د/ سيف قزامل الاثنين

3. الزراعة بالزقازيق الشرقية فقه

كتاب : (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد) أ.د/ عبد السلام عبد الفتاح عفيفي الثلاثاء

4. السيدة زينب (رضى الله عنها) القاهرة تفسير

كتاب : (تفسير الإمام النسفي) أ.د/ عبد الفتاح العواري الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف، أن المجلس ينعقد أسبوعيًّا والحضور مفتوح لمن سجلوا أسماءهم على موقع وزارة الأوقاف وغيرهم ممن يريد تحصيل العلم الشرعى .