استمرار فتح باب التقديم لطلاب جامعة القاهرة القدامى للسكن بالمدن الجامعية

كتب محمد صبحى

تواصل إدارة المدن الجامعية ب جامعة القاهرة ، فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة للعام الدراسي 2022-2023 وذلك بالنسبة للطلاب القدامى، على أن يستمر التقدم ينتهي في 15 سبتمبر 2022.

وأضحت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، أن فتح التقديم للطلاب المستجدين بداية من يوم 20 أغسطس وينتهي في 20 سبتمبر 2022، ونوهت إدارة المدن الجامعية أنه على الطلاب قبل البدء في التسجيل، وهو أن تتأكد أنك على رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس جامعة أخرى وعلى الطلاب الدخول على الرابط التالي والقيام بكتابة استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة.

www.hostel.cu.edu.eg/studentapplications

بالنسبة للكود المطلوب يمكن الحصول عليه من على كارنية الإقامة للعام السابق أو من الموقع

www.mycuid.cu.edu.eg، وبالنسبة لكلمة المرور هو رقم سري من اختيارك بحد أدنى 4 حروف أو أرقام ويسهل تذكره لتتمكن من فتح الاستمارة مرة أخرى أي وقت.

الخطوة الثانية: تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من الموقع السابق من الجانب الأيمن.

- ادخل على إرشادات التقدم والإقرارات.

- اختر جامعة القاهرة واضغط عرض التعليمات.

- قم بتحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته ثم استيفاء اختامه من بلدك.

الخطوة الثالثة: رفع الملف الكترونيا الى موقع مراجعة الملفات بعد تحويلهم الى صيغة pdf

الموقع https://eservices.cu.edu.eg/ .

والأوراق هي (استمارة التقديم الالكترونية + الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قمت بتحميله بعد استيفاء اختامه)

وتتكون المرفقات من (وصل كهرباء أو مياه أو تليفون أو إثبات سكن وصورة البطاقة للطالب وولي الأمر – صورة شخصية رسمية – الفيش - صورة بطاقة الضامن)، وسيتم الاكتفاء بالملف الالكتروني ولاداعي لإحضار الملف الورقى.