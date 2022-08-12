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تنسيق الجامعات 2022.. معامل جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:32 ص
تنسيق الجامعات 2022.. معامل جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات تنسيق الجامعات 2022
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة أعمالها اليوم الجمعة، فى استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق، وذلك لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.
 
تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.
 
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاستعداد مبكرًا حيث تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.
 
 

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