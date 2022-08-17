استكمال أعمال رصف شارعى "البساتين والخطيب" بجهينة بتكلفة 3 ملايين جنيه فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أعمال الرصف الجارية بشارعى "البساتين، والخطيب" بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق العامة.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه جارى متابعة استكمال أعمال رصف شارع "البساتين"، وشارع "الخطيب" بمدينة جهينة، بطول 1.5 كيلومتر؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال الرصف، وإزالة أية معوقات، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ.



متابعة أعمال الرصف



اعمل الرصف