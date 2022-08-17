ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.18% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 10058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.