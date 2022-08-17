إطلاق المرحلة الأولى من مسابقة "هاكاثون للتغير المناخى" داخل جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن إطلاق المرحلة الأولى من مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "هاكاثون للتغير المناخي : نبتكر من أجل الاستدامة" داخل جامعة طنطا، وذلك في إطار استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ((COP 27 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تهدف إلي توفير فرص حقيقية للأجيال الشابة من طلاب الجامعات للقيام بدور نشط في مواجهة أزمة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة، تتضمن زيادة وعي الأجيال القادمة حول التغيرات المناخية وتأثيرها علي مختلف القضايا في حياتنا، وتحفيز الأفكار المبتكرة لمعالجة قضايا تغير المناخ التي تواجه البيئة المحلية والعالمية، واستغلال قدرات الطلاب التقنية لتطوير أفكار مبتكرة ذات أهمية للدولة المصرية، وتنسيق وتكامل الجهود من كل من القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الملحة التي تسببها التغيرات المناخية، والمشاركة في تحديد ودراسة التحديات الحقيقية والملحة الناجمة عن تغير المناخ في مصر.

وأشار الدكتور مجدى وكوك المدير التنفيذي لمركز رعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة إلى أن المسابقة تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولي، ولا تشمل طلاب الدراسات العليا والخريجين، موضحاً أن تقديم المشروع النهائي علي موقع المسابقة 25 سبتمبر 2022 . الساعة 11:59 مساء والتصفيات النهائية 29 سبتمبر 2022، سوف يتم تحديد المكان لاحقا.

من جانبه، أضاف الدكتور هشام عجلان مدير وحدة رعاية الموهوبين، أن المسابقة تتم علي مرحلتين، الاولي تتم داخل كل جامعة بشكل مستقل وتهدف الي اختيار فريق واحد بمشروع واحد يكون (متعدد التخصصات) وذلك من خلال لجنة تحكيم مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإختيار أفضل مشروع للمشاركة في المرحلة الثانية (التصفية النهائية) للمسابقة، وسوف تقوم كل جامعة بعرض مشروع واحد فقط بها أمام لجان تحكيم لاختيار الفرق الفائزة، ويتم اختيار ستة فرق فائزة بحيث يكون هناك ثلاث مراكز للجامعات الحكومية ومركزين للجامعات الخاصة ومركز للجامعات الأخرى.

جدير بالذكر أن جوائز المسابقة تشمل الجائزة الاولي:100000 جنيه مصري، والجائزة الثانية:80000 جنيه مصري، والجائزة الثالثة:60000 جنيه مصري، والجائزة الرابعة: 40000 جنيه مصري، والجائزة الخامسة:30000 جنيه مصري، والجائزة السادسة:25000 جنيه مصري.