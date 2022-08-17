إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم دراجة نارية مع توكتوك فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم دراجة نارية مع توكتوك، وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مجهولة مع توكتوك مجهول على طريق القنال، دائرة مركز فايد بمحافظة الاسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.