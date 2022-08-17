اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:25 م
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إصابة 10 أشخاص جراء التدافع على متن قطار فى إسبانيا

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:15 م
إصابة 10 أشخاص جراء التدافع على متن قطار فى إسبانيا الشرطة الاسبانية - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أصيب عشرة أشخاص في إسبانيا اليوم الأربعاء جراء التدافع على متن أحد القطارات بمدينة (فالنسيا) شرق البلاد.
 
وذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية، أن قائد القطار فوجئ باقترابه من منطقة حرائق غابات مشتعلة قرب قرية "بيجيس"، فقرر التوقف وتغيير اتجاه القطار، وأن عددا من الركاب أصيبوا أثناء محاولتهم الهروب من القطار عبر كسر النوافذ والأبواب. 
 
ويعد الحريق من بين الأكبر الذي لا يزال مشتعلًا في شرق إسبانيا، وأفادت السلطات أن نطاقه يبلغ حوالي 50 كيلومترا وقد التهم حوالي ألف فدان حتى الآن.
 

اسبانيا

حادث تصادم

قطارات

حرائق الغابات



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