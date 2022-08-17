إستونيا توقف مرور الشاحنات الروسية عبر الحدود لمدة ثلاثة أشهر

أ ش أ

أوقفت السلطات الإستونية مرور الشاحنات الثقيلة عبر معبر الحدود الإستونية الروسية في نارفا، ثالث أكبر مدينة في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.



وأعلنت بوابة هيئة الإذاعة الوطنية الإستونية عن القرار اليوم الأربعاء قائلة إنه "في 18 أغسطس، ستدخل التغييرات في حركة المرور حيز التنفيذ في نارفا مما يعني أن الشاحنات الكبيرة لن تتمكن من عبور حدود الدولة هنا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا"، وهذا وفقًا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.



يذكر أنه تم إزالة دبابة من طراز T-34 تم وضعها في نارفا كنصب تذكاري للجنود السوفييت في الحرب الوطنية العظمى وتسبب هذا في احتجاج شعبي واسع النطاق في المدينة ذات الغالبية الناطقة بالروسية الناطقة (أكثر من 80 ٪ من السكان).