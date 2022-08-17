إجراء مناظير لـ11 سيدة يعانين من تأخر إنجاب أولي وثانوي فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء النساء والتوليد بالأقصر فى إجراء قائمة عمليات مناظير باطنية لـ11 سيدة يعانين من تأخر إنجاب أولى وثانوي، حيث تم توقيع الكشف الطبى على السيدات مسبقاً بعيادة تأخر الآنجاب بالمستشفى، وإجراء ألفحوصات والتحاليل اللازمة لهم وتحديد موعد لإجراء عمليات المنظار.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أن بعض السيدات تعانين من تأخر إنجاب أولى وتأخر إنجاب ثانوى لمدة تصل إلى 5 سنوات، وذلك بسبب وجود انسداد فى قناتى فالوب أو بسبب وجود التصاقات شديدة بالرحم، وتم فك جميع الالتصاقات وتسليك قنوات فالوب، وخرجت جميع السيدات وهن بصحة جيدة للمتابعة واستكمال العلاج اللازم بعيادة تأخر الآنجاب بالمستشفى.

وقام بالكشف الطبى على السيدات وتحضيرهم لعمليات المناظير، كل من الدكتور أيمن محمد طه استشارى النساء والتوليد، والدكتور ضياء فياض أخصائى النساء والتوليد، وقام بإجراء عمليات المناظير الدكتور الطاهر صلاح الدين أخصائى النساء والتوليد، والدكتور ضياء فياض أخصائى النساء والتوليد، والدكتور أحمد سعد طبيب مقيم النساء والتوليد، والدكتور محمد الأمير أخصائى التخدير والعمليات، بالتعأون مع الطبيب المتميز الدكتور هيدرا عادل أخصائى الجراحة العامة والمناظير، وبالتعأون مع فريق تمريض العمليات إيمان فراج وعبد العليم أحمد وسارة محمود ووليد لطفى من تمريض عمليات، وابتسام رشدى رئيس تمريض العمليات، حيث تم إجراء عمليات المناظير بتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الوأحدة سددتها السيدات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

ويتوافر إجراء المناظير بمستشفى إيزيس التخصصى للنساء والتوليد ضمن ألفحوصات التى تتم بعيادة تأخر الأنجاب، حيث يمكن الكشف بعيادة تأخر الآنجاب يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، وذلك عن طريق عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.