اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة يزور أوكرانيا غدا ويلتقى الرئيس زيلينسكى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:38 ص
أمين عام الأمم المتحدة يزور أوكرانيا غدا ويلتقى الرئيس زيلينسكى انطونيو جوتيريش أمين عام الامم المتحدة
كتبت: هند المغربي

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أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيتوجه إلى أوكرانيا، وسيلتقي الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس كما سيطّلع على عمل مركز التنسيق المشترك والذي تم إنشاؤه لتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.

 

وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: "بدعوة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي" سيكون الأمين العام للأمم المتحدة في أوكرانيا يوم الخميس لحضور اجتماع مع الرئيس الأوكراني.

 

وقبل أن يعود إلى نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع، سيزور الأمين العام مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، وأوضح ستيفان دوجاريك: " هذه المبادرة هي جزء من صفقة تتضمن أيضا تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية."

 

 


الأمم المتحدة

جوتيريش

أوكرانيا

البحر الأسود



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