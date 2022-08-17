أطعمة تحافظ على صحة عقلك.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

تناول نظام غذائى معزز للدماغ أمر ضرورى للحفاظ على وظائف المخ على المدى القصير والطويل، وبناء خلايا الدماغ وإصلاحها، والتقليل أيضًا من إجهاد الخلايا والالتهابات وبالتالى تقليل مخاطر شيخوخة الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية، وإذا كنت تبحث عن ينبوع الشباب لدماغك، فإن إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائى سيساعدك فى تطوير دماغ أكثر صحة ومحاربة العديد من الطرق التى يمكن أن يتأذى بها دماغنا بمرور الوقت، بما فى ذلك الجذور الحرة، وانخفاض تدفق الدم، وفقا لما نشره موقع healthshots.

أهم خمسة أطعمة للدماغ يجب أن تدرجها فى نظامك الغذائى:

1. زيت الزيتون البكر

يرتبط استخدام زيت الزيتون البكر بانخفاض معدل الإصابة بمرض ألزهايمر، كما أنه يحمى الدماغ من أضرار الجذور الحرة، وبسبب وجود فيتامين E وفيتامينC ، فإنه يساعد فى الحفاظ على ذاكرة جيدة.

2. البهارات

الكركم مع قليل من الفلفل الأسود والقرفة والزعفران وإكليل الجبل والزنجبيل يمكن أن يساعدون فى تعزيز صحة الدماغ والذاكرة، ويبدو أن التوابل لها تأثير على الإدراك العام ، مثل العملية التي ينطوي عليها التفكير والفهم والتعلم والتذكر.

3. أوميجا 3

EPA وDHA هما حمضا أوميجا 3 الدهنية، موجدان فى الأسماك الدهنية مثل السلمون البرى، ويساعد على حماية الدماغ من الشيخوخة.

4. الخضراوات الورقية

غنية بحمض الفوليك، وهو أحد أهم الفيتامينات للحفاظ على صحة الدماغ، والخضراوات الورقية مثل السبانخ، والجرجير تساعد في الحفاظ على السلامة المعرفية مع تقدم العمر.

5. الأطعمة الملونة

من الضرورى تضمين الأطعمة النباتية الملونة المختلفة لأنها تحتوى على مغذيات وألياف صحية للدماغ لفترة طويلة، وترتبط النظم الغذائية القائمة على النباتات باستمرار بطول العمر المعرفى.