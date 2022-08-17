أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-8-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ جهينة للصناعات الغذائية، الدولية للأسمدة والكيماويات، العامة لصناعة الورق-راكتا، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المطورون العرب القابضة، اودن للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 9.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 920.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 181.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 157 مليون جنيه، 453.6 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 10058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3686 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.519 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- بي انفتسمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.69%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 22.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.901 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.13%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.598 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.27%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.36%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.