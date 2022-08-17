أبرز تصريحات رئيس الوزراء من جولته فى مشروعات الإسكندرية.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن أكبر شركات الحاويات العالمية، تأتي لتوقيع حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة نجحت الدولة المصرية في تنفيذها.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالميناء.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء:
الرئيس السيسى يفتتح مشروع أرصفة ميناء الإسكندرية نهاية العام
أكبر شركات العالم تأتى لتوقع معنا حق امتياز وإدارة لأرصفة الموانئ
إنشاء حلقة أسماك جديدة فى الإسكندرية أكبر بـ4 أضعاف من القديمة
أكبر شركات الشحن والحاويات فى العالم تتسابق للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى
مشروعات الموانئ تدعم خطة الدولة لتعزيز حركة الصادرات المصرية
إنشاء معامل فى موانئ الدخيلة لتسهيل الإفراج الجمركى بعدما كانت المنظومة "عقيمة"
تم إنشاء معمل لفحص الحاويات بجانب المشروع العملاق لإنشاء مجموعة أرصفة
نهدف إلى أن تكون مصر مركزا إقليميا وعالميا من خلال منظومة موانئ متطورة
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