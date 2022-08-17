أبرز تصريحات رئيس الوزراء من جولته فى مشروعات الإسكندرية.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن أكبر شركات الحاويات العالمية، تأتي لتوقيع حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة نجحت الدولة المصرية في تنفيذها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالميناء.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء: