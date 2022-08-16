3 عادات يومية تضمن لك الاستيقاظ مبكرًا دون منبه

كتبت فاطمة خليل

الاستيقاظ مبكرًا يمنحك دائمًا مزيدًا من الوقت في اليوم ويمكنك أن تكون أفضل في إدارة الوقت، إذا وجدت صعوبة في الاستيقاظ في الساعات الأولى من اليوم، فإليك بعض النصائح حول كيفية الاستيقاظ مبكرًا بدون منبه، بحسب موقع "Health".

الاستيقاظ مبكرًا هو أهم العادات الصحية لأنهم يعتقدون أنه يمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية في نهاية اليوم، لكن في الواقع، يتراكم الأدينوزين بسرعة أكبر عندما تستيقظ مبكرًا، وهذا ما يجعلك تشعر بالنعاس في وقت لاحق من المساء.

يؤدي الذهاب إلى الفراش مبكرًا إلى زيادة احتمالية خضوعك للدورة التي تستغرق من أربع إلى ست ساعات من النوم ، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والتجدد في اليوم التالي، هذا من شأنه أن يساعدك بالفعل على عيش حياة صحية.

عندما تستيقظ مبكرًا تحصل تلقائيًا على وقت لممارسة الرياضة، والقراءة، وإعداد وجبة فطور مغذية، وإعطاء الوقت لصحتك أي أنك ستحصل على مزيد من الوقت لنفسك.

3 أشياء يمكنك فعلها للاستيقاظ مبكرًا في الوقت المحدد



1. تعيين وقت انقطاع عن التكنولوجيا

طريقة رائعة لتشويش عقلك وترك كل الضوضاء هي الانفصال عن التكنولوجيا سواء كان ذلك في الساعة 8 مساءً أو 9 مساء ، حدد وقتًا لنفسك وبعد ذلك تنقطع الاتصال بهاتفك المحمول والكمبيوتر المحمول وجميع الأدوات تمامًا سوف يساعدك على النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا أيضًا.

2. تناول عشاء خفيف

يقال دائمًا أنه يجب أن تتناول وجبة فطور ثقيلة ووجبة عشاء خفيفة يساعدك العشاء الخفيف على هضم وجبتك بسرعة، مما يساعدك على الحصول على نوم جيد وتقليل المشاكل مثل الحموضة أو عسر الهضم.

على سبيل المثال، الخضار على البخار مع الحساء أو وعاء السلطة المغذي.

من الأسهل كثيرًا الاستيقاظ في الوقت المحدد بعد تناول عشاء خفيف في الوقت نفسه ، يجب ألا تفوت وجبة العشاء من أجل إنقاص الوزن.

يحتاج العشاء الثقيل إلى ساعات هضم أطول ، وبالتالي ساعات نوم أطول.

3. ضع روتين صباحي قوي

هذا هو أهم شيء تفعله إذا كنت تريد حقًا الاستيقاظ مبكرًا. ابتكر سببًا قويًا للاستيقاظ مبكرًاإذا لم يكن لديك سبب قوي للاستيقاظ مبكرًا ، فلن تكون قادرًا على ذلك ، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة.

إذا قمت بإنشاء روتين صباحي منظم وملهم ، يمكن أن يصبح هذا في حد ذاته سببًا لك، فسيكون من الأسهل عليك الاستيقاظ كل صباح.