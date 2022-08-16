وزير القوى العاملة يلتقى أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بديوان الوزارة

كتبت آية دعبس

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، وذلك لبحث بعض الموضوعات واحتياجات العاملين، ووضع آليات جديدة للعمل تساعد على تطوير أداء عمل الوزارة فى كافة مهام عملها.

فى مستهل اللقاء، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالعمل ووضع أفكار جديدة مستحدثة، للقيام بأفضل أداء ممكن للأعمال فى مختلف قطاعات عمل الوزارة، مع التشديد على تعظيم موارد الوزارة ومدخلاتها فى كافة الأعمال، مع الاهتمام بجودة العمل ورفع مستويات الأداء.

وأشار الوزير، إلى أنه مر فى خلال مراحل عمله على مستوى السنوات السابقة بجميع الأحوال التي يمر بها أى تنظيم نقابى، وتعرض لكافة مشكلاته من أجل خدمة مصالح العمال والدفاع عنها، بما يؤكد الدور الذى نقوم به جميعاً لخدمة المجتمع العمالي فى جميع مواقع العمل .

من جانبهم قدم أعضاء اللجنة النقابية الشكر والتقدير للوزير على إتاحة الفرصة لهم للقاء وعرض احتياجات اللجنة والعاملين ، مقدمين التهنئة له على توليه حقيبة وزارة القوي العاملة ، متمنين له دوام التوفيق والسداد فى كافة ملفات عمل الوزارة .