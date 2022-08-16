وزير الصحة يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث سبل التعاون

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، "جيروم فونتانا"، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر، وذلك فى مقر وزارة الصحة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات الصحية، لافتًا إلى أن الوزير أشاد بالتعاون مع الصليب الأحمر، مثمنًا دوره في تعزيز المبادئ الإنسانية عالميا.

وأوضح "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تعزيز قدرات العاملين بالمنشآت الصحية من خلال توفير برامج تدريبية للفرق الطبية في التخصصات الطارئة، وصقل مهاراتهم في التعامل مع أي أزمات أو تحديات صحية.

وتابع "عبد الغفار" أن الجانبين ناقشا التعاون في دعم المنشآت الصحية، خاصة في المناطق الحدودية، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بين وزارة الصحة، والصليب الأحمر، في ممارسات التغلب على المخاطر والجوائح الصحية.

ومن جانبه، قال "جيروم فونتانا" رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر: "نحن على استعداد لدعم جهود وزارة الصحة في تأهيل مراكز قطاع الرعاية الصحية، وبناء القدرات الطبية في أكثر المناطق احتياجا في البلاد".