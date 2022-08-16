وقال تود بريسيلي القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) -في بيان صدر في هذا الشأن- إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين أوستن ونظيره الياباني ياسوكازو هامادا، حيث هنأه الوزير الأمريكي على منصبه الجديد كوزير للدفاع.

وأشار بريسيلي إلى أن أوستن بحث -خلال الاتصال الهاتفي- كذلك سبل تعزيز روابط الصداقة العميقة بين شعبي الولايات المتحدة واليابان.

وأوضح بريسيلي أن الوزيرين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي والتعاون في عدد من المبادرات الدفاعية التي تستهدف ضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.