وزير التخطيط العراقي يؤكد سعي بلاده لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة

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أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، مشيرًا إلى استمرار العمل على استكمال متطلبات الربط الكهربائي مع دول الخليج والسعودية والأردن.

وذكرت وزارة التخطيط العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن النجم شارك في مؤتمر الإخاء الاقتصادي الاستثماري والريادي الذي تنظمه جمعية الإخاء الأردنية العراقية في عمّان، بهدف تمكين الاستثمار والأعمال في الوطن العربي، بمشاركة عدد من الوزراء الأردنيين ورجال الأعمال من كلا البلدين ومحافظ البنك المركزي العراقي.

واستعرض النجم - في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر - واقع النمو الاقتصادي العربي ومجمل التحديات التي تواجه تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيرًا إلى وجود جملة من القيود الإدارية والفنية ذات الصلة بالمواصفات والشحن وشهادات المصادقة، يضاف لها غياب سلاسل القيمة للمنتجات وتأشيرات الدخول واختلاف التشريعات العربية وتحديات أخرى أسهمت في عدم تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، داعيًا الدول العربية إلى توحيد سياساتها الاقتصادية ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر لتحقيق التنمية الشاملة.