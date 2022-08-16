واعظات الأوقاف يزرن مصابى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. صور

كتب على عبد الرحمن

زار وفد من واعظات الأوقاف يرافقهن وفد من مكرسات الكنيسة مصابي حريق كنيسة المنيرة بإمبابة ، حيث أعربن عن مواساتهن وتعازيهن لأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتهن الشفاء العاجل للمصابين.

فيما أكدن جميعًا واعظات ومكرسات، أن المصريين نسيج واحد، وسيظل بإذن الله تعالى، سائلات الله (عز وجل) أن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، أدوا واجب العزاء، نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.