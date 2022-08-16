اليوم السابع
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واعظات الأوقاف يزرن مصابى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. صور

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:10 م
واعظات الأوقاف يزرن مصابى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. صور واعظات الأوقاف فى زيارة لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين
كتب على عبد الرحمن

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زار وفد من واعظات الأوقاف يرافقهن وفد من مكرسات الكنيسة مصابي حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، حيث أعربن عن مواساتهن وتعازيهن لأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتهن الشفاء العاجل للمصابين.
 
فيما أكدن جميعًا واعظات ومكرسات، أن المصريين نسيج واحد، وسيظل بإذن الله تعالى، سائلات الله (عز وجل) أن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
 
وكان الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، أدوا واجب العزاء، نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.
 
ونقل وفد وزارة الأوقاف، مواساة وتعازى وزير الأوقاف وجميع العاملين بالأوقاف للكنيسة المصرية وأهالى الضحايا، مؤكدين أنهم يقفون جميعًا إلى جانب أشقائهم، فالمصريون نسيج واحد وسنظل بإذن الله تعالى، سائلين الله (عز وجل) أن يلهمهم أهالى الضحايا الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
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كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة

واعظات الأوقاف



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