اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد ساعات من توجيه الرئيس.. بدء ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:55 م
بعد ساعات من توجيه الرئيس.. بدء ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة
احمد إسماعيل - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بترميم كنيسة أبو سيفين والتي شهدت حريقا هائلا أمس الأحد، بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في أعمال الترميم.
 
ورصدت اليوم السابع أعمال ترميم وإصلاح  كنيسة "أبو سيفين" فى منطقة امبابة بالجيزة، والتى تعرضت إلى حريق كبير بالأمس، حيث يواصل العمال والمهندسين العمل لسرعة انهاء اعمال الترميم والإصلاح داخل الكنيسة في أسرع وقت.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولى عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين التى تعرضت لحريق كبير أمس ، راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.
 
وتلقى البابا تواضروس الثانى، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية لقداسة البابا فى ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.
 
ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (1)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (2)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (3)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (4)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (5)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (6)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (7)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (8)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (9)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (10)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (11)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (12)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (13)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (14)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (15)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (16)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (17)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (18)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (19)
 

ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة (20)
 

 


اخبار مصر

كنيسه ابو سيفين

حادث الكنيسه

حريق كنيسه امبابه

كنيسه ابو سيفين امبابه



الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين يزور مصابي كنيسة المنيرة بالمستشفيات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:07 م

عاهل الأردن يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:39 م

نائب عن التنسيقية: تعامل الدولة مع حريق كنيسة أبو سيفين كان سريعا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:17 م

قدم تبرع مالي 30 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا.. أبو هشيمة يترأس وفدا من الشعب الجمهوري لزيارة مصابي حريق كنيسة إمبابة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:21 م

سمير جعجع يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:56 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة