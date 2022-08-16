اليوم السابع
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واردات مصر من البوتاجاز تواصل التراجع وتسجل 139 ألف طن مايو الماضى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:00 ص
واردات مصر من البوتاجاز تواصل التراجع وتسجل 139 ألف طن مايو الماضى بوتاجاز - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل استيراد مصر للبوتاجاز وفقا لبيانات مبدئية، حيث بلغ حجم الاستيراد المصرية من البوتاجاز فى شهر مايو الماضى نحو 139.4 ألف طن، متراجعا من 167.7 ألف طن فى شهر مايو من عام 2021، بتراجع بلغ نحو 28.3 ألف طن.

ويأتى تراجع أرقام واردات البوتاجاز ليكمل المسار النزولى لمؤشر الاستيراد منذ بداية العام الجارى، حيث تراجعت الواردات المصرية منه نحو 176.3 ألف طن فى شهر ابريل الماضى مقابل 237.3 ألف طن فى شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 61 ألف طن، كما أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الاستيراد من البوتاجاز بلغ نحو 139 ألف طن فى شهر مارس الماضى متراجعا من 151.6 ألف طن فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 12.6 ألف طن، وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالى 2022، حيث سجل إجمالى الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن فى شهر فبراير الماضى انخفاضا من 193 ألف طن فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

 


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