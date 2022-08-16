هيئة الدواء تحذر من مواد حمضية تتواجد فى الأجبان المصنعة واللحوم المملحة

ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط العالي بمراجعة الصيدلي، لمعرفة مدى تفاعل الأطعمة والأدوية التي تتناولها.

وكانت هيئة الدواء المصرية كشفت عن التصرف الأمثل في حال التعرض للعض أو الإصابة من أي حيوان مؤكدة أنه يجب التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة رعاية؛ تحسبا لعدم انتقال أى أمراض معدية من الحيوان للإنسان.