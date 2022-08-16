اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:34 م
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هيئة الدواء تحذر من مواد حمضية تتواجد فى الأجبان المصنعة واللحوم المملحة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:48 م
هيئة الدواء تحذر من مواد حمضية تتواجد فى الأجبان المصنعة واللحوم المملحة هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية أن تناول الأطعمة الغنية بــ "التيرامين" وهو أحد أنوع  الأحماض الأمينية التى تتواجد فى الأجبان المصنعة واللحوم المُملَّحة، قد يتسبب في صداعٌ شَديد وزيادة كبيرة في ضغط الدَّم عندَ المرضى الذين يستعملون بعض أدوية الضغط.​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط العالي بمراجعة الصيدلي، لمعرفة مدى تفاعل الأطعمة والأدوية التي تتناولها.
 
وكانت هيئة الدواء المصرية كشفت عن التصرف الأمثل في حال التعرض للعض أو الإصابة من أي حيوان مؤكدة أنه يجب التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة رعاية؛ تحسبا لعدم انتقال أى أمراض معدية من الحيوان للإنسان.
 
وقالت هيئة الدواء المصرية: يقوم مقدم الرعاية بتحديد مرحلة الخطورة، وأنسب بروتوكول علاجي لحالتك، سواء كان من خلال التطعيم الفوري، أو اللقاح، أو المصل المناعي وتابعت: خليك في المضمون واحمى نفسك من مرض السعار.

 


هيئة الدواء

الاجبان المصنعة

اللحوم المملحة

اليوم السابع بلس



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