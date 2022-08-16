ندوة تثقيفية حول التأمين الصحى الشامل بجهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمقر جهاز مدينة طيبة، ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وطرق التسجيل والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لمنتفعي المنظومة، وآلية تسديد الاشتراكات وانضمام المغتربين، وذلك حضور الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والدكتور أحمد عطية، مدير إدارة المستفيدين، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، ورأفت صادق مسؤول إعلام الفرع، وعدد من العاملين بجهاز مدينة طيبة شمال الأقصر.

وإلتقى خلال الندوة الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، بالمهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والذي أبدي ترحيبه بضيوف هيئة التأمين الصحي الشامل، وأثني على نظام التأمين الصحي الشامل متمنياً المزيد من النجاح للمنظومة، حيث قال عبد الوهاب خلال الندوة التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بطيبة، أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي إلزامي لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، ويتم تطبيقه على مراحل حيث تم إختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى، ويضم ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ودور كل هيئة داخل المنظومة.

وتابع مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، أن نظام التأمين الصحي الشامل يبدأ بالتسجيل في أقرب مركز طب أسرة للمنتفع وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وفتح ملف طبي لجميع أفراد الأسرة وعمل الفحوصات الطبية وصرف الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل والجهات المتعاقدة.

وقال الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع أن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية وفقاً للقانون مع إعفاء الغير قادرين من سداد الاشتراكات ومع التزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل وذلك لاستدامة الخدمات كما تطرأ إلى شرح آلية تسديد الاشتراكات لأسر العاملين وكيفية الإضافة لهم، وتطرق أيضاً إلى شرح مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل داخل وحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للتأمين الصحى الشامل وطرق الاستفادة من الخدمات والجهات المتعاقدة خارج مستشفيات الهيئة.

وفي نهاية الندوة تم الرد على مقترحات واستفسارات العاملين، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه المستفيدين عند تلقي الخدمة الصحية التي تقدم بالمنظومة وصعوبة الاتصال بالخط الساخن 15344 بسبب توقف الخدمة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 16528 شكاوى مجلس الوزراء.



زيارة رئيس جهاز مدينة طيبة على هامش الندوة التثقيفية



الرد على مقترحات وأستفسارات العاملين بجهاز مدينة طيبة



ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر