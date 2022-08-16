نائب محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بقرى ببا

بنى سويف هانى فتحى

زار السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مركز ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري ،والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، ورافقه خلال الزيارة وليد كامل نائب رئيس الوحدة المحلية، وبعض التنفيذيين المعنيين ومنسقى حياة كريمة بمركز ببا.

تفقد نائب المحافظ سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بطنسا بني مالو في عدد من القطاعات الحيوية من الصحة والتعليم والزراعة والخدمات الجماهيرية،مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

تابع "حبش"سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الخدمى بطنسا بنى مالو على مساحة 560 متر، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،وحدة محلية ،مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 6مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها،وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى،لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه، بجانب متابعة سير العمل في مشروع المجمع الزراعي بالقرية المقام على مساحة 330 م مكون من طابقين، والذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 م ووحدة بيطرية على مساحة 150م ومركز إرشاد زراعى،وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة قرى المحلية وتوابعها.

كما تضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ لمستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف،حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة إسعاف طنسا، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.ال

بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم بدائرة الوحدة المحلية لطنسا، وتشمل أعمال إنشاء جديد وتوسعات وإحلال كلى وجزئي لعدد من مدراس التعليم الأساسي منها : الضباعنة، ملاحية سعيد جعفر، الشهداء الإعدادية، بني ماضي، وطنسا الابتدائية وعزيبة منصور، ضمن 36 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع لتحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.