نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير فى مركز البدرشين

كتب سيد الخلفاوى

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية شملت عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز البدرشين للوقوف علي المشكلات التي قد تعوق سير العمل بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها.

يأتي ذلك في أطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني علي المشروعات والأعمال الجارية علي أرض الواقع واتخاذ الأجراءات المناسبة حيالها.

شملت جولة نائب المحافظ متابعة أعمال الرصف والتطوير، وذلك بمتابعة وضع الطبقة الأسفلتية بشارع بورسعيد وأعمال الرصف والتطوير بشارعي النيل السعيد وعباس عناني وطريق ميت رهينة السياحي.

كما تابع النائب أعمال التجميل وأنشاء الأسوار بمنطقة المثلث بطريق سقارة السياحي وأعمال التوسعة بداية من كوبري القنطرة حتي بوابة المنطقة الآثارية بسقارة تمهيدا لبدء اعمال الرصف بطول 600 متر.

وشدد نائب المحافظ بالمتابعه المستمرة لسير العمل بكافه المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل المعوقات أمام القائمين عليها لأنتهاء منها في الوقت المحدد لها ودخولها الخدمة مع الألتزام بالمواصفات المطلوبة.

ووجه "الشهابى"، بمتابعه الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات والإنارة بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والداخلية القري التابعه بمركز البدرشين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، محمود شنب رئيس البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للاعمال