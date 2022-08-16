اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:28 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ الإسماعيلية يُناقش تصاميم الأسواق النموذجية بالقنطرة غرب

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:22 م
نائب محافظ الإسماعيلية يُناقش تصاميم الأسواق النموذجية بالقنطرة غرب جانب من الاجتماع
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمناقشة التصاميم الجديدة المقترحة لإنشاء ثلاث أسواق بمركز و مدينة القنطرة غرب.
 
و ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة،  و مدير إدارة الحماية المدنية، و استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، و مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، و مدير عام مديرية الإسكان، و رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء و رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب و الجهات المعنية بالاجتماع. 
 
و خلال الاجتماع، تم عرض و مناقشة عدة مقترحات جديدة لسوق الملابس النموذجي، و عدة نماذج أخرى لسوق الخضار و الفاكهة، و نموذج ثالث لسوق تجارة الجملة من قِبل رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء. 
 
و أكد نائب المحافظ علي ضرورة مراعاة التصاميم لوجود محلات بمساحات مناسبة، و مراعاة إجراءات الحماية المدنية تحسبًا لحدوث حرائق أو أزمات طارئة.
 
 

الإسماعيلية

القنطرة غرب جهاز تعمير سيناء

الحماية المدنية

حرائق وازمات



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