مقتل مزارع على يد جاره بسبب خلافات على قطعة أرض فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى مزارع مصرعه على يد جاره، فى مركز إدفو بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، وذلك لخلافات بينهما على قطعة أرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة مزارع إلى مشرحة إدفو بعد ان توفى نتيجة إصابة بعدة ضربات من عصا على أنحاء متفرقة بجسده، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث مركز شرطة إدفو، أن المجنى عليه يدعى "أبو ناجى.م.ع" 47 سنة، مزارع، من قرية المحاميد بمركز إدفو، وحدثت بينه وبين عائلة جاره مشادات وخلافات على حدود أرض زراعية بينهما، قام على أثرها المجنى عليه بالاعتداء بـ"مطواة" على جاره وأصيب بطعنة فى جسده، ثم عاد شقيق المصاب لينتقم من جاره وجمع عدد من الأشخاص واعتدوا عليه بالضرب باستخدام عصى حتى فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.