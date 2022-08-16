مقاطعة صينية تقنن حصة إمدادات الكهرباء وتوقف عمل مصانع لمواجهة موجة الحر

كتبت رباب فتحى

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن مقاطعة سيتشوان ، مركز الليثيوم ، ستعمل على تقنين إمدادات الكهرباء للمصانع حتى يوم السبت، حيث تؤدي موجة الحر إلى ارتفاع الطلب على الطاقة وتجفيف الخزانات.

وتراوحت درجات الحرارة في المقاطعة - موطن ما يقرب من 84 مليون شخص - فوق 40-42 درجة مئوية (104-108 درجة فهرنهايت) منذ الأسبوع الماضي ، وفقًا لبيانات من إدارة الأرصاد الجوية الصينية ، مما أدى إلى زيادة الطلب على تكييف الهواء.

وقالت وزارة الموارد المائية في بكين إن المنطقة تعتمد على السدود لتوليد 80٪ من احتياجاتها من الكهرباء ، لكن الأنهار في المنطقة جفت هذا الصيف.

وتنتج المقاطعة الواقعة في جنوب غرب الصين نصف كمية الليثيوم في البلاد ، والتي تُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية ، وتوفر مشاريع الطاقة الكهرومائية الكهرباء للمراكز الصناعية على طول الساحل الشرقي للبلاد.

لكن الحكومة المحلية قررت إعطاء الأولوية لإمدادات الطاقة السكنية ، وأمرت المستخدمين الصناعيين في 19 من أصل 21 مدينة في المقاطعة بتعليق الإنتاج حتى يوم السبت ، وفقًا لإخطار صدر يوم الأحد.

وقالت العديد من الشركات إنهم يعلقون الإنتاج. وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايبيه أن المصنع الذي تديره العملاقة التايوانية وشركة فوكسكون الموردة لشركة آبل في المقاطعة أوقف الإنتاج أيضًا.

وسيتم السماح لبعض الشركات بالعمل بقدرة محدودة ، اعتمادًا على احتياجات الإنتاج الخاصة بهم.

وقالت سوزان زو المحللة في ريستاد إنرجي لوكالة فرانس برس "تقدر المصادر أن 1200 طن على الأقل من إنتاج الليثيوم سينخفض بسبب تعطل العمليات في هذه الأيام الخمسة" مضيفة أن تكلفة كربونات الليثيوم قفزت منذ يوم الاثنين.

وشهد صيف من الطقس القاسي في الصين تسجيل العديد من المدن الكبرى لأيامها الأكثر سخونة على الإطلاق.