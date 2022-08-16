محافظ القليوبية: اعتماد 189 من المخططات التفصيلية للقرى و10 مخططات للمدن

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لمناقشة موقف الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، وتضمن الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الخاص بهذا الملف وفقًا للدراسات والتدقيق الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفى إطار البيان الصادر عن وزارة التنمية المحلية، هذا إلى جانب الوقوف على التطور الذى شهدته الكتل العمرانية بمراكز ومدن المحافظة، كما تم استعراض ما تم اعتماده من مخططات عمرانية للمراكز و الجارى عرضه على اللجنة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.

وبحث "المحافظ"، خلال الاجتماع، آلية وضع حلول للكتل العمرانية الواقعة خارج الحيز العمرانى والتى ليس لها كيان إدارى وذلك بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة لوضع منهجية محددة للعمل فى ضوئها، مشيرا إلى أنه في محافظة القليوبية اعتمد خلال الفترة السابقة 189 من المخططات التفصيلية للقري و10 مخططات استراتيجة للمدن بالمحافظة، وتم اعتماد 686 حيز عمراني للعزب، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وأضاف "الهجان"، أنه سيتم قريبا البدء في تحديث الأحوزة العمرانية لقري محافظة القليوبية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.