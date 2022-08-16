محافظ الشرقية يتفقد تطوير منطقة أبو سمران وتشجير طريق الزقازيق / بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمدينة بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من رفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة السيارات والمارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة أبو سمران بمدينة بلبيس لمتابعة اعمال التطوير والرصف الجارية بالمنطقة، باستخدام بلاط الإنترلوك، مشدداً على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لنقل أعمدة الكهرباء المتعارضة، مع توسعة الطريق بالمنطقة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع السفوحة، من على جانبي الطريق أمام القاعدة الجوية ومنطقة سعدون بمدينة بلبيس.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس متابعة اعمال رفع الإشغالات وقطع غيار السيارات المتعدي أصحابها على حرم الطريق، مؤكداً تطبيق القانون على المخالفين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال التشجير الجارية بإمتداد طريق بلبيس / الزقازيق بدءاً من ميدان الحصان مروراً بالوحدة المحلية بأولاد سيف على الجانبين وصولاً لحدود بردين مركز الزقازيق تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين .

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد موقع إنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض يربط بين منطقة الشيخ عمر وموقف العايد بتكلفة 10 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم تسليم الموقع للشركة المنفذة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري حيث من المقرر أن يضم سلماً كهربائياً ومصعد يستخدم لكبار السن وذوي الهمم وسلم خرساني وذلك للحد من حوادث السير نتيجة التخطي غير الآمن والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة فى استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.