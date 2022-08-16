محافظ الدقهلية يسلم الأم المثالية بالمحافظة وسام الكمال من الطبقة الثانية

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، سنية عبده أبو العلا والفائزة بالمركز الأول كأم مثالية على مستوي محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث قام محافظ الدقهلية بتسليم الأم المثالية وسام الكمال من الطبقة الثانية، والذى منحه لها رئيس الجمهورية تقديرا لها، ولما تحلت به من كريم السجايا والخصال، ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، مما جعلها تحقق المركز الاول علي مستوي محافظة الدقهلية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2022 تم بناء علي اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية، حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة علي مستوي الدولة، وتم تصعيد المختارين والاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي كافة المحافظات.

جاء ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية فى مارس الماضى بعيد الأم، والتى تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



محافظ الدقهلية يسلم الأم المثالية وسام الجمهورية



محافظ الدقهلية يستقبل الأم المثالية