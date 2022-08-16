محافظ الدقهلية يحيل 171 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة171 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن ومنهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة أثناء حملات المرور والتفتيش للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن شربين وطلخا وبلقاس..

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 153من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت مستشفي شربين المركزي والوحدات الصحية بقري موسي شكري والعيادية والحصص بمركز شربين والوحدة الصحية بقرية الروضة مركز طلخا والوحدة الصحية بقرية احمدية ابو الفتوح مركز بلقاس وعدد 12 من العاملين بمراكز شباب الحصص ومحلة انجاق و شربين بمركز ومدينة شربين ومراكز شباب حلاوة الكبري وبصري والزهراء وتل عميرة بمركز بلقاس ومركز شباب كفور العرب بمركز طلخا، وعدد 6 من العاملين بالوحدة البيطرية بقرية العيادية والادارة البيطرية بمركز شربين.

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العملب الوحدات التي وجدت مغلقة، وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.