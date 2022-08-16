محافظ الإسماعيلية يوافق على توفير 6 أجهزة كمبيوتر للمكفوفين بمكتبة مصر

الإسماعيلية- صبرى غانم

وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على توفير 6 أجهزة حاسب للمكفوفين بمكتبة مصر العامة، وذلك لمساعدتهم فى تنفيذ أعمالهم، حيث وافق المحافظ على طلب المكفوفين فى الفترة الماضية على تخصيص مكان لهم بمكتبة مصر العامة، وذلك للتدريب والكتابة بلغة برايل وطباعة الكتب وطلبوا من المحافظ تخصيص قسم فى جريدة القناة الإقليمية التى تصدر عن المحافظة تخصيص قسم مختص للمكفوفين .

وأكد المحافظ، أنه سعيد بتجربتهم فى الكتابة وطباعة الكتب بلغة برايل ووجه المحافظ بتنفيذ اى طلبات للمكفوفين داخل المكتبة.

جاء ذلك على هامش زيارة الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك فى مصر للإسماعيلية.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية استقبل الأنبا إبراهيم اسحق سيدراك، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر ورئيس مجلس البطارية والاساقفة الكاثوليك فى مصر والأنبا دانيال لطفي، مطران إبراشية الإسماعيلية وشرق الدلتا وسيناء وتوابعها، والانبا مكاريوس توفيق المطران الشرقى لايبارشة الاسماعيلية للاقباط الكاثوليك وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة ثم توجهوا إلى مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية .

وتفقد المحافظ ومرافقوه قسم المكفوفين بمكتبة مصر العامة وتحدث المحافظ معهم حيث يقوموا باستخدام لغة برايل فى طباعة الكتب وقدم المكفوفين الشكر للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على رعايته لهم وتحقيق مطالبهم وتوفير مكان لهم بمكتبة مصر العامة ووافق المحافظ على توفير 6 أجهزة كمبيوتر للمكفوفين وتلبية جميع مطالبهم.

كما تفقد المحافظ وضيوفه معرض المصنوعات اليدوية بمكتبة مصر العامة وكذلك جناح معرض اللوحات وجناح التوثيق بالمكتبة .

تأتي هذه الزيارة في إطار احتفالات أبناء الطائفة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس في مصر بعيد السيدة العذراء، وفقًا للتقويم الجريجوري، حيث يبدأ صيام السيدة العذراء في الأول من أغسطس، ويستمر لمدة 15 يومًا، ويتم الاحتفال بالعيد عقب انتهاء الصيام.

ويعتبر عيد السيدة العذراء أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

خلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.