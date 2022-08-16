اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:53 م
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محافظة بورسعيد تعلن إنجاز أعمال تطوير الطرق فى حى الزهور

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:38 م
محافظة بورسعيد تعلن إنجاز أعمال تطوير الطرق فى حى الزهور جانب من التطوير
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بحي الزهور، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها بورسعيد حاليا.
 
وأكد محافظ بورسعيد، على تواصل العمل في تطوير شارع محمد سرحان وتقاطعه مع شارع كسرى بحي الزهور، وجاري أعمال التوسعات وصب البردورات بشارع كسرى، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.
 
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن شارع محمد سرحان بحى الزهور، يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، تماشيا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا فى منظومة الطرق.
 
وأوضح، أن التطوير شمل زيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الشارع ، بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية، لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة تخطيط الشارع، لافتا إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق للانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.
 
بعض أعمال تطوير الطرق
بعض أعمال تطوير الطرق

تطوير طرق الزهور
تطوير طرق الزهور

 
 
 
 


 

 


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