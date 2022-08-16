ما هى الآثار الجانبية للحبوب المنومة؟.. منها المشى أثناء النوم

كتب حسام الشقويرى

الحبوب المنومة لها آثار جانبية مثل معظم الأدوية، ويمكن أن تتداخل الحبوب المنومة مع التنفس الطبيعى، ويمكن أن تكون خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من بعض مشاكل الرئة المزمنة مثل الربو والانسداد الرئوى المزمن (COPD).

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة للأقراص المنومة الموصوفة طبيًا ما يلي:

الشعور بالحرق أو وخز فى اليدين أو الذراعين أو القدمين أو الساقين، تغيرات فى الشهية، إمساك، إسهال، النعاس أثناء النهار، جفاف الفم أو الحلق.

ومن المهم أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة لأقراص النوم، حتى تتمكن من إيقاف الدواء والاتصال بطبيبك على الفور لتجنب مشكلة صحية أكثر خطورة.

الحبوب المنومة وكبار السن

إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر، يقترح الخبراء أن تتجنب كل الوسائل المساعدة على النوم، وهذا يشمل الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية وأدوية، وبالمقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا، يكون لدى كبار السن فرصة أكبر للإصابة بمشاكل صحية عند تناول أدوية النوم، وعندما تكبر تميل الحبوب المنومة إلى البقاء فى نظامك لفترة أطول، ويمكن أن يستمر النعاس على مدار اليوم بعد تناولها، وتعتبر مشكلات الارتباك والذاكرة أيضًا من الآثار الجانبية المعروفة بالنسبة لكبار السن، وقد يؤدى ذلك إلى السقوط وكسر الساقين وحوادث السيارات.

وقد يصعب على كبار السن التعامل مع الأعراض الأخرى لبعض أدوية النوم التى لا تستلزم وصفة طبية، وقد تصاب أيضًا بالإمساك وتجد صعوبة فى التبول.

هل هناك المزيد من الآثار الجانبية المعقدة لحبوب النوم؟

بعض الحبوب المنومة لها آثار جانبية ضارة، بما فى ذلك الباراسومنيا، وهى حركات وسلوكيات وأفعال لا يمكنك التحكم فيها، مثل المشى أثناء النوم، وأثناء الإصابة بباراسومنيا، تكون نائمًا وغير مدرك لما يحدث، والباراسومنيا مع الحبوب المنومة هي سلوكيات نوم معقدة وقد تشمل الأكل أثناء النوم أو إجراء مكالمات هاتفية.

الحساسية تجاه الحبوب المنومة؟

يمكن أن يكون لدى الأشخاص حساسية تجاه أى دواء، والذى يمكن أن يكون مرتبطًا إما بالمكون النشط للدواء نفسه أو بأى من مكوناته غير النشطة ويجب على الأشخاص الذين لديهم رد فعل تحسسى تجاه حبة نوم معينة تجنبها، ومن المهم التحدث إلى طبيبك عند أول بادرة على هذه الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك:

عدم وضوح الرؤية أو أي مشاكل أخرى في الرؤية، ألم صدر، صعوبة التنفس أو البلع، ضيق فى التنفس، تورم فى العين أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق ، التقيؤ.