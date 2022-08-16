كيف تعرف أن الطفح الجلدي على جسمك ناتج عن جدرى القرود؟

كتبت فاطمة خليل

ينتشر جدري القرود، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، بسرعة عبر البلدان، ومن أهم أعراض جدرى القرود الطفح الجلدي، وفي هذا التقرير نتعرف على الفرق بين الطفح الجلدي العادى والطفح الجلدي الناتج عن أمراض أخرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن ينتشر جدري القرود عن طريق التلامس الوثيق والشخصي غالبًا من الجلد إلى الجلد، يشمل ذلك الاتصال المباشر بطفح جلدي لجدري القرود أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدري القرود أو لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) ، والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود أو ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي من شخص مصاب.

وبصرف النظر عن الأعراض العامة مثل الحمى والتعب وآلام الجسم والطفح الجلدي والآفات على الوجه، تعتبر راحة اليد وحتى الأعضاء التناسلية من العلامات الشائعة لجدري القرود.

لاحظ مدة ظهور الطفح الجلدي



عادةً ما تعتمد مدة استمرار الطفح الجلدي على سبب حدوثه وشدته.

فيما يتعلق بأعراض جدري القرود، فإنها تبدأ عادةً في غضون 3 أسابيع من التعرض للفيروس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

إذا ظهرت على الشخص أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، فعادة ما يصاب بطفح جلدي بعد 1-4 أيام.

يمكن أن يتطور الطفح الجلدي الأخرى في غضون دقائق إلى ساعات من التعرض ويمكن أن تستمر من 2 إلى 4 أسابيع.

يمر الطفح الجلدي لجدري القردة بعدة مراحل



إحدى السمات المميزة للطفح الجلدي لجدري القرود هي أنه يمر بأربع مراحل: البقعي ، الحطاطي ، الحويصلي ، إلى البثري ، قبل أن يبدأ في النهاية في الندوب والتقشير.

البقع هي آفات مسطحة تبدأ عادةً على الوجه قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تحدث الحطاطات في اليوم الثالث خلال هذه المرحلة ، يرتفع الطفح الجلدي ويصبح متصلباً بشكل طفيف.

تحدث الحويصلات بحلول اليوم الرابع أو الخامس وتتميز بظهور نتوءات مرتفعة مليئة بسائل صافٍ.

تحدث البثور في اليوم السادس أو السابع ، عندما تمتلئ الآفات بسائل مصفر أو صديد.

عندما يشفي الجسم من الفيروس ، والذي يكون بحلول اليوم 14 أو أكثر ، من المحتمل أن يتحول الطفح الجلدي أو الآفات إلى قشور تبدأ في التساقط.

كيف نفرق بين طفح جدري القرود وطفح جدري الماء؟



يمكن أن يبدو الطفح الجلدي الناتج عن جدري القرود وجدري الماء متشابهين من نواح كثيرة من الشعور بالحكة إلى مشاركة الطريقة التي يتقدم بها ، قد يصبح من الصعب التمييز بين الاثنين.

ومع ذلك ، في حين أن الطفح الجلدي المرتبط بجدري القرود عادة ما يحدث في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من الحمى ، فإن طفح جدري الماء يبدأ في الظهور بعد يوم إلى يومين من الحمى.

بينما يبدأ الطفح الجلدي لجدري القرود غالبًا على الوجه وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، يمكن أن يظهر طفح جدري الماء أولاً على الصدر والظهر والوجه.

يتطور إلى حطاطات (آفات جلدية بارزة) وبثور مملوءة بالسوائل ثم يأخذ شكل قشرة ثم يسقط.

الطفح الجلدى الناتج عن الجرب



يحدث الجرب بسبب العث الصغير ، وهو حالة جلدية تؤدي إلى حكة شديدة ويمكن أن تتميز بأنفاق رفيعة متموجة تتكون من بثور صغيرة أو نتوءات على الجلد ، وفقًا لمايو كلينك.

على عكس جدري القرود ، غالبًا ما يوجد الجرب بين أصابع القدمين ، والإبطين ، وحول الخصر ، وباطن الرسغين ، والمرفقين الداخليين ، وباطن القدمين ، وأكثر من ذلك.

إذا كنت شخصًا مصابًا بالجرب في الماضي ، فقد تبدأ الأعراض في غضون أيام قليلة من التعرض ، وإلا فقد يستغرق ظهور الأعراض ما يصل إلى ستة أسابيع.

غالبًا ما تسبب تفاعلات الحساسية طفح جلدي قد يختلف في الحجم أو الشدة حسب السبب.

التهاب الجلد التماسي هو رد فعل تحسسي يسبب طفح جلدي مؤلم أو مثير للحكة. يمكن أن يظهر الطفح الجلدي في أي مكان بعد 24-48 ساعة ويجب أن يتلامس الشخص مع مسببات الحساسية بشكل متكرر قبل حدوث رد فعل فعليًا.

أعراض أخرى لجدري القرود يمكن أن تساعد في تأكيد تشخيصك



إلى جانب السمات المميزة لكل طفح جلدي ، بما في ذلك جدري القرود ، يمكن أن تكشف الأعراض المصاحبة الكثير عن الحالة.

تعد الحمى والقشعريرة وتضخم الغدد الليمفاوية والإرهاق وآلام العضلات وآلام الظهر والصداع من الأعراض الأساسية لجدري القرود، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا قبل ظهور الطفح الجلدي.