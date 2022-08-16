فنلندا تعلن خفض عدد التأشيرات السياحية للروس الراغبين فى دخول البلاد

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية في تصريح مقتضب، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن وزارة الخارجية الفنلندية وضعت آلية للحد من إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا، في وقت سابق، الدول الغربية لمنع جميع المواطنين الروس من دخول أراضيها، معربًا عن رغبته في أن يطال الحظر الروس الموجودين بالفعل في أوروبا، ممن غادروا البلاد بسبب الخلاف مع الحرب، مشددا على أنه "لا يهم أي نوع من الروس هم، أعيدوهم إلى روسيا".