فرن بلدى يقدم الخبز مجانا ساعتين يوميا فى الإسكندرية.. فيديو

دشن فرن بلدى بمحافظة الإسكندرية مبادرة لتقديم الخبز مجانا لمدة ساعتين يوميا بالإسكندرية وتحديداً بمنطقة باكوس.

ويقول بلال العريان، صاحب المخبز، أن الفكرة جاءت لهم من شهر تقريبا وتم تنفيذها بوضع لافتة على مدخل الفرن بتقديم الخبز مجانا من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا يوميا بالبطاقة الخاصة بصرف حصة الخبز اليومية.

وأضاف أنه حتى بعد الوقت المحدد فى حاله رغبة أى شخص بصرف الخبز مجانا بيتم الصرف لهم وذلك تسهيلا على المواطنين حياتهم اليومية ودعما منهم لأبناء المنطقة الشعبية.

وأشار إلى أن الفكرة لاقت نجاحا وإقبالا كبيرا، حيث يتواجد عدد كبير من المواطنين قبل الساعة الثامنة، وهو ما يدخل البهجة والسرور على الجميع.