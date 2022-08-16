وقالت الوزيرة سوماروجا - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، "لماذا نواجه مشكلة اليوم لأن سويسرا تعتمد اعتمادا كليا على الدول الأجنبية في هذا النوع من الطاقة"، وأضافت أن الوضع خطير والمجلس الاتحادي يدرك ذلك وليس فقط منذ الحرب في أوكرانيا.