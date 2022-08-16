اليوم السابع
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طرق حجز موعد داخل وحدات المرور لاستخراج التراخيص.. اعرفها

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:21 م
طرق حجز موعد داخل وحدات المرور لاستخراج التراخيص.. اعرفها وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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استحدثت بوابة المرور الإلكترونية خطوة جديدة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص واشترطت مجموعة من الخطوات التي يجب توافرها ومنها :
 
- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.
 
- السداد بكافه أنواع كروت الأائتمان ولا يوجد تعامل نقدي.
 
- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.
 
- وجود شهادة براءة ذمة سارية.
 
- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة.
 
- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.
 
- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب إستخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.
 
- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".
 
- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).
 
- لا يتم تقديم الخدمات الآتية : ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).
 
- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير، وعدم قبول الدمغ المحلى.
 
- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية.
 

حجز موعد

وحدات التراخيص

اخبار الحوادث

ادارة المرور



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