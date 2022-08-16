ضبط 153 بطاقة تموين حاول أصحاب مخابز استغلالها فى الاستيلاء على السلع المدعمة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تواصل الحملات على المخابز وتجار التموين، حيث تم ضبط 153 بطاقة تموين بغرض الإستيلاء على السلع المدعمه، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والمخابز والسلع التموينية المدعمة من الدولة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم حملة تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، حيث تشكل لجنة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ورفاعى أحمد وأحمد ربيع وأحمد رجب مفتشي المديرية، حيث تم ضبط أحد تجار التموين لحيازته وتجميعه بغرض الإستيلاء على السلع المدعمة والربح غير المشروع عدد 153 بطاقة تموين، وتحرر عن ذلك المحضر 15991 جنح إسنا ضد "م.ا.ع.ع"، كما تحررت عن ذلك مخالفات متنوعة، شملت تحرير محضر مخبز مغلق وحصر مبيعات، و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وتحت إشراف المهندس جبريل بكرى محمود مدير عام التجارة الداخلية، بدائرة مدينة أرمنت للمرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين وحسن سير العمل بداخلها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالصورة القانونية.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه أسفرت الحملات عن ضبط عدد 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز لعدم وجود ميزان، وضبط مخبز تصرف في عدد 3 شيكارة من حصة اليوم، وفى الأسواق تم ضبط سجائر بوكس أزيد من السعر الرسمي، وضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.