ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته 5 طرب حشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته غير المشروعة بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منية النصر، يتمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط شخص يدعى " عمرو م ش ال "، عاطل ومقيم منشأة عاصم التابعة لدائرة المركز والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا ما بين سرقات متنوعة وسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية، وجرح نافذ أخرهم القضية رقم8699 لسنة 2022 جرح نافذ.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش أجنبية الصنع أوتوماتيك"، وعدد 4 طلقات من ذات عيار السلاح المضبوط وعدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت، 550 جراما تقريبا ومبلغ مالى 1260 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتة غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8788 جنايات لسنة 2022، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.